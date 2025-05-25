THY’den Afrika uçuşlarına yüzde 80’e varan indirim

THY, 25 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında alınacak biletler için yüzde 80’e varan indirimle Afrika uçuşlarında kampanya başlattı.

THY'nin resmi açıklamasına göre, kampanya kapsamında 25 Mayıs – 1 Haziran 2025 tarihleri arasında satın alınacak biletlerle, 1 Haziran – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Afrika uçuşlarında geçerli olmak üzere indirimli fiyatlar uygulanacak.

Kampanya dahilinde yüzde 80’e varan indirim sunulacak uçuş noktaları ve kontenjanlarla ilgili detaylara THY’nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden erişilebiliyor.