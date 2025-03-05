THY’den büyük başarı: Avrupa'da yolcu kapasitesinde birinci sıraya yükseldi

THY, uluslararası yolcu kapasitesi ve kargo pazar payında büyük bir başarıya imza attı.

2012 yılında yolcu kapasitesinde dünyada 13'üncü sırada bulunan THY, yüzde 3,4'lük Pazar payıyla dünyada 3, Avrupa'da ise birinci sıraya yükseldi.

Kargo taşımacılığında yüzde 1,3 pazar payıyla 26'ncı sırada bulunan şirket, 2024 yılında yüzde 5,7 Pazar payıyla dünya genelinde 3'üncü sıraya yükseldi.

Türkiye 🇹🇷 büyüyor, THY yüksekten uçuyor. ✈️



Dünyada 3'üncü olmak az bir şey değil. 👍



THY, uluslararası yolcu kapasitesinde ve kargo pazar payında dünyada 3. oldu.



2012'de yolcuda 13. Kargoda 26. sırada iken şimdi 3. sıraya yükseldik.



Ülkemiz adına gururluyuz. 🇹🇷❤️ pic.twitter.com/8mBXPLw7WN