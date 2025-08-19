THY'den büyük hamle: 300 milyon Euro'luk dev yatırım kabul edildi

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız tarafından iletilen bağlayıcı teklifin Air Europa tarafından kabul edildiği bildirilmiş olup, işlem dokümantasyonunun hazırlanması ve kapanış sürecine ilişkin resmi prosedürlerin başlatılması aşamasına geçilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, şirketin, küresel havacılık sektöründeki stratejik konumunu pekiştirmekle beraber Latin Amerika bölgesinde yeni turizm pazarlarının açılması, İspanya ile Türkiye arasındaki yolcu ve kargo uçuş ağını geliştirerek Türkiye'ye gelen turist sayısını ve ekonomik katkıyı artırmak amacıyla Air Europa bünyesindeki azınlık payların devralınmasına yönelik bağlayıcı teklifi sunduğu hatırlatıldı.

İşlemin büyük çoğunluğunun sermaye artışı şeklinde olacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"(İşlem) 300 milyon Euro'luk bir yatırımı içermekte olup, edinilecek azınlık pay oranı kapanış aşamasında gerçekleştirilecek teknik ve finansal düzeltmeler neticesinde kesinlik kazanacaktır. İlgili düzenleyici kurumlar nezdinde gerekli izin ve onayların alınmasına bağlı olarak yürütülecek sürecin yaklaşık 6 ila 12 ay içerisinde tamamlanması öngörülmektedir."

Açıklamada, yatırımcılar için Air Europa'yı tanıtıcı kısa bir sunum yer alırken, konuyla ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek yeni bir gelişme olması durumunda gerekli bilgilendirmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.