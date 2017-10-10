THY'den dış hat indirim kampanyası

10 Ekim 2017

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, transfer merkezi İstanbul'dan Balkanlar'da Cluj, Köstence ve Varna'ya 99 dolar, Priştine ve Tiran'a 109 dolar, Bükreş, Ljubljana, Saraybosna, Üsküp, Zagreb, Dubrovnik ve Belgrad'a 119 dolar, Podgorica, Kişinev ve Sofya'ya ise 129 dolardan başlayan fiyatlarla gidiş-dönüş her şey dahil uçulabilecek.

Kafkaslar'da Nahçıvan, Gence ile Tiflis'e (Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı) 119 dolar, Batum ve Tiflis'e (Atatürk Havalimanı çıkışlı) 129 dolar, Bakü'ye 169 dolar, Ukrayna'da Lviv, Zaporijya ve Kharkiv'e 119 dolar, Kherson'a 129 dolar, Kiev ve Odessa'ya 169 dolardan başlayan fiyatlara gidiş-dönüş her şey dahil uçuş olanağı sunuluyor.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, biletlerini 10-31 Ekim tarihlerinde satın almaları halinde, seyahatlerini 1 Kasım 2017-31 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleştirebilecek.

Her şey dahil 99 dolardan başlayan biletler, THY'nin resmi internet sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebiliyor.

Kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgiye "www.turkishairlines.com" internet dresinden, "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA