THY'den 'dönüşüm' hamlesi

Türk Hava Yolları, dönüşüm hamlesinde bir adım daha attı. THY, kargo operasyonlarını ayırmak için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada ayırmanın 2021 birinci yarı finansallara göre yapılacağı ifade edildi.

Şirket ayrılma ile Turkish Cargo’ya farklı tüzel kişilik kazandıracak.

Açıklamada, Türk Hava Yolları’nın yolcu odaklı mevcut yapısı nedeniyle Turkish Kargo'nun tam potansiyelini ortaya koyamadığı belirtildi. Ayrılma sonrası Turkish Cargo’nun 50 bin liralık sermayesi 3,23 milyar liraya çıkarılacak.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, sene başında yaptığı açıklamada; daha hızlı büyümek, ortaklık ve satın alma potansiyelini değerlendirmek için şirketleri ayrı kanatla uçuracaklarını söylemişti.