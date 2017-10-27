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THY'den görme engelli yolculara özel biniş kartı

THY, görme engelli yolcuları yönelik Braille alfabesiyle biniş kartı hazırladı.

THY'den görme engelli yolculara özel biniş kartı
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Türk Hava Yolları (THY), görme engelli yolcuları yönelik Braille alfabesiyle hazırlanmış kabartmalı biniş kartlarını Atatürk Havalimanında sunmaya başladı.

Atatürk Havalimanının pilot bölge seçildiği uygulamanın yakın zamanda diğer havalimanlarında da görme engelli yolcuların hizmetine sunulması amaçlanıyor.

THY, daha önce de görme engelli yolcuları için sesli betimlemeli film seçeneklerini ve engelsiz emniyet bilgilendirmelerini uçak içi eğlence sistemlerine dahil etmişti.

Kaynak: AA

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