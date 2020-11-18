THY'den hafta sonu uçuşlarıyla ilgili açıklama

Türk Hava Yolları (THY), sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı saatlerde uçuşu olan yolculara ilişkin açıklama yaptı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hava yolcularının seyahat durumlarına ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

Üstün, THY olarak güvenli seyahat standartları ile yolcuları ağırlamaya devam edeceklerini belirterek, "Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler." ifadelerini kullandı.