THY'den 'huzur hakkı' açıklaması  

Hüseyin ASLIYÜCE

Türk Hava Yolları (THY), yönetim kurulu üyelerine yapılan 'huzur hakkı' ödemeleri ilişkin kamuoyuna yansıyan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Bazı haber mecralarında yönetim kurulu üyelerine 'huzur hakkı' ödemelerine yüzde 190 oranında zam yapıldığı bilgisinin paylaşıldığı hatırlatılarak THY’nin pandemi döneminde tüm çalışanlarının fedakarlığı sayesinde küresel havacılık sektöründe pozitif olarak ayrıştığını altı çizildi. Açıklamada yönetim kurulu üyelerinin de bu fedakarlığa dahil olarak 2020 yılında 'huzur hakkı' ödemelerinde yüzde 50 indirim kararı alındığı bildirildi.

Kazanımlar eski seviyeye taşındı

Açıklamada şu ifadeler kaydedildi: "Salgının etkilerinden hızlı bir şekilde sıyrılarak güçlü finansal sonuçlar elde eden ortaklığımızın 2021 yılında rekor seviyede bir kâr elde etmesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin önemli bir katkısı bulunmaktadır. Huzur hakkı ödemelerinde kesinti sonrası yapılan iyileştirme ile kazanımlar eski seviyesine ve günümüz koşullarına uygun bir noktaya taşınmıştır."