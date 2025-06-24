THY’den iç hatlarda sonbahar fırsatı: Biletler 949 TL’den başlıyor

THY, iç hatlarda sonbahar uçuşları için 949 TL’den başlayan fiyatlarla bilet satışına başladı. Kampanya biletleri 24-25 Haziran’da satışta olacak.

Kampanya İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bodrum, Dalaman, Kayseri ve Nevşehir gibi şehirlerden çıkışlı ve varışlı uçuşları kapsıyor. Fiyatlar, tek yön, direkt ve ekonomi sınıfı uçuşlar için geçerli olacak.

Belirli hatlarda ExtraFly ücret sınıfında bilet fiyatı 1.599 TL, PrimeFly sınıfında ise 1.799 TL olarak belirlendi. Diğer iç hat uçuşlarında ise bu fiyatlar sırasıyla 1.499 TL ve 1.699 TL olacak. Kampanya kapsamında 100 bin koltuk ayrıldı.

KKTC'deki Ercan Havalimanı ve AJet uçuşları kampanyaya dahil edilmedi.