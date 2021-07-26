THY'den İtalya seferlerine 'grev' düzenlemesi

Türk Hava Yolları (THY), bugün İtalya'da gerçekleştirilmesi planlanan grev nedeniyle bazı seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'ndan Roma, Milan ve Bologna'ya, Sabiha Gökçen'den ise Milan'a yapılacak olan uçuşlar iptal edildi.

Açıklamada, "İtalya genelinde 26 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan grev nedeniyle, ilgili tarihte aşağıda belirtilen seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiş olup, uçuşunuza ait güncel durumu (http://www.turkishairlines.com/tr-tr/ucak-bileti/ucus-durumu/) linki üzerinden kontrol edebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.