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THY'den 'izin belgesi' açıklaması

THY, 29 Nisan-17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yurt içi uçuşlarında, seyahat izin belgesinin zorunlu olacağını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Türk Hava Yolları (THY), COVID-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yurt içi uçuşlarında, seyahat izin belgesinin zorunlu olacağını duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Değerli misafirlerimiz, yetkili otoritelerin kararı gereği 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında yurt içi uçuşlar için seyahat izin belgesi zorunlu olacaktır. Belgesi olan yolcularımız uçuşlarını gerçekleştirebilirler."