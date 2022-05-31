THY’den Kabin Memurları Günü'ne özel orkestra

Hüseyin ASLIYÜCE



Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul Havalimanı’nda bulunan ekip terminal binasında 31 Mayıs Dünya Kabin Memurları günü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.

Kabin ekiplerinden oluşan orkestranın müzik dinletisi gerçekleştirdiği etkinliğe THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Uçuş İşletme Başkanı Mehmet Kadaifçiler ve Kabin Hizmetleri Başkanı Özlem Öncel de katıldı.

Etkinlikte konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Gökyüzünün gülen yüzleri, siz değerli arkadaşlarımızın Dünya Kabin Memurları Günü'nü kutluyorum. Zor günlerde şirketimiz için sergilediğiniz çaba ve misafirlerimizi ağırlarken gösterdiğiniz tebessüm için teşekkür ediyorum. Sizler de fark ediyorsunuz, pandemi öncesinde arı gibi çalıştığımız günlere yeniden döndük hatta tarihi rekora doğru uçuyoruz. Her biri ayrı bir enerjiyle çalışan uçuş ekiplerimize rekora uçmamızda sağlayacakları katkılardan son derece eminiz. Bugün birlikte çalıştığımız gibi gelecekte ulaşacağımız başarılı sonuçları da birlikte kutlayacağımızdan şüpheniz olmasın.” dedi.