THY’den kapıdan kapıya internet

Hüseyin ASLIYÜCE



Mayıs ayı itibarıyla kapıdan kapıya ‘gate to gate’ sistemini 74’ü dar, 57’si geniş gövde olmak üzere toplam 131 uçağında devreye alan Türk Hava Yolları, bu sistemi uçaklarına kademeli olarak ekleyecek.



2011 yılından beri uçak içinde internet hizmeti sunan Türk Hava Yolları, ‘Gate to Gate’ (kapıdan kapıya) internet hizmetiyle daha önce uçak havada iken aktif olan internet servisini, artık uçağın kapı kapandığı anda başlatıp varacağı uçuş noktasında uçağın kapı açıldığı ana kadar kesintisiz internet sürecek



Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, yeni teknoloji ile ilgili şunları söyledi: “Dünyada en çok ülkeye uçan ve uluslararası bağlantıları en kapsamlı şekilde sağlayan havayolu olarak internet kapsama alanımızı genişletmekten mutluluk duyuyoruz. Bulutların üzerinde, misafirlerine yalnızca yer kürenin değil sanal dünyanın imkanlarını da en iyi şekilde sunan havayolu olmak için yeni teknolojiler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz."