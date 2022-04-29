THY’den Ramazan Bayramı’nda 259 ek sefer

Hüseyin ASLIYÜCE

Ramazan Bayramı için tatil bölgelerine ya da memleketlerine giden vatandaşlar İstanbul Havalimanı’nda yoğunluk oluşturdu. THY Ramazan Bayramı’nı da kapsayan 30 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında yolcu talebini karşılamak için 259 ek sefer düzenleyecek.

THY, ana üssü İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı 187 ek sefer düzenlerken, THY’nin başarılı markası AnadoluJet de İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanlarından kalkışlı ve varış toplam 72 ek uçuş gerçekleştirecek

Tatilcilerin yurt içinde en çok tercih ettiği noktalar ise Antalya, Trabzon, Gaziantep ve Diyarbakır, yurtdışında ise İtalya, Karadağ, Makedonya ve Sırbistan oldu

“Eski bayramlarda olduğu gibi olacağız”

Düzenlenecek ek seferlerle ilgili olarak Twitter hesabından bilgi veren THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Tedbirlerle dolu son iki yılda çokça hasret biriktirdik, bu bayram kanatlarımızı kavuşmak için açma zamanı. Türk Hava Yolları olarak 30 Nisan- 8 Mayıs tarihleri arasında yurt içinde 259 ek sefer gerçekleştirecek tıpkı eski bayramlardaki gibi uçacağız.” ifadeleri kullandı.

İstanbul Havalimanı’nda yoğunluk

Sabah saatlerinden İstanbul Havalimanı’na gelen yolcular güvenlik ve bilet kontrol noktalarında yoğunluk oluşturdu. İstanbul Havalimanı’nda bugün gerçekleştirilmesi beklenen bin 253 uçuş ile 193 binin üzerinde yolcunun seyahat etmesi planlanıyor.

“Çifte Bayram yapacağız”

Bayram tatili için yurtdışından gelip Trabzon’a gittiğini belirten Yaşar Yağız, “Trabzon Of’luyum. Trabzon’a bayramı memlekette geçirmeye gidiyoruz. Bu yıl da çifte bayram yapacağız. İnşallah şampiyonluğu da kutlayacağız. Ama çok ciddi yoğunluk var. Malum Karadeniz sis var memlekette, uçaklar da iptal oldu. Herkesin bayramını kutluyoruz.” dedi.

Tokat için uçuşlar dolu

Arnavutluk’tan gelen ve Tokat’a gidecek olan Adil Yurtsever de “Bayram ziyareti için büyüklerimizi yanına Tokat’a gidiyorum. Tokat Havalimanı yeni açıldı orada yoğunluk olduğundan dolayı, uçuşlar dolu. Ben şimdi Ankara’ya gideceğim, oradan da tekrar Tokat’a ulaşmaya çalışacağım. Son zamana bıraktığım için bilet bulamadım. Herkese sağlıklı, huzurlu bayramlar dilerim.” şeklinde konuştu.