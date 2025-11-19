THY’den sürpriz hamle: Air Albania’daki payını satıyor
Türk Hava Yolları, yüzde 49 pay sahibi olduğu Air Albania’daki hisselerini satma kararı aldığını duyurdu. Satış sürecine ilişkin ayrıntıların daha sonra açıklanacağı bildirildi.
Türk Hava Yolları (THY), Arnavutluk’un ulusal havayolu Air Albania’daki ortaklığını sonlandırma kararı aldı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Air Albania SHPK’de sahip olduğu yüzde 49’luk payın tamamen satılacağını bildirdi.
Açıklamada, satış sürecine dair bilgilendirmelerin ilerleyen dönemlerde kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılacağı ifade edildi.
THY’nin KAP duyurusunda şu ifadelere yer verildi:
“Yönetim Kurulumuz, Ortaklığımızın %49 oranında iştirak ettiği Air Albania SHPK'daki payların tamamının satışına karar vermiştir. Konuya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.”