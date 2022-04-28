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THY’den THY Havaalanı Gayrimenkul ile birleşme başvurusu

Türk Hava Yolları (THY), bağlı ortaklığı THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme AŞ ile birleşmek için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulundu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Türk Hava Yolları (THY), yüzde 100 hissedarı olduğu THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme AŞ ile devralma suretiyle birleşmesine onay verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.

Konuya ilişkin THY’den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımızın yüzde 100 hissedarı olduğu THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi ile kolaylaştırılmış birleşme hükümleri uyarınca düzenlenen devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine onay verilmesi için 28 Nisan tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, birleşme nedeniyle THY'nin sermayesinde bir değişiklik olmayacağı kaydedildi.

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