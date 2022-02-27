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THY'den Ukrayna'ya komşu ülkelere ek sefer hazırlığı

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ukrayna'ya komşu ülkelerdeki yolcu taleplerinin takip edildiğini, ihtiyaca göre uçak tipi büyütülmesi ve ek sefer uygulamasının yapıldığını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ukrayna’ya komşu ülkelere ek sefer planlaması yaptıklarını bildirdi.

Ekşi, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna'ya komşu ülkelerdeki yolcu talepleri dikkatli şekilde takip edilmekte, ihtiyaca binaen uçak tipi büyütmesi ve ilave sefer uygulaması yapılmaktadır." ifadesini kullandı.