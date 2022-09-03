THY'den yardımcı destek personeline 20 bin TL ikramiye

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, yardımcı destek personeline 20 bin lira ikramiye verileceğini açıkladı.

THY Basın Müşaviri Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli yardımcı destek personeli arkadaşlarımız: Çabanız ve katkınız için teşekkür ediyor, 7 Eylül'de 20 bin TL net ikramiyenin sizlere takdim edileceğinin müjdesini vermek istiyorum. Biz 65 bin kişilik güçlü bir aileyiz, birlikte yükselmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.