THY'den yurt dışı uçuşlarında yüzde 40 indirim kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), 1 Nisan - 31 Aralık 2021 tarihleri için 13 - 15 Ocak'ta alınacak yurt dışı biletlerinde, yüzde 40 indirim yapılacağını duyurdu.

THY'den, "Ayrıcalıklı fiyatlardan yararlanacak yolcular dünyanın en güzel şehirlerini Türk Hava Yolları'nın uygun fiyatları, esnek biletleme seçenekleri ve güvenli seyahat standartları ile keşfedecek. Bayrak taşıyıcı havayolunun yurt dışı uçuşlarında ve tüm bilet tiplerinde geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular 13 - 15 Ocak tarihleri arasında satın alacakları biletler ile 1 Nisan - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında yüzde 40 indirimli uçma ayrıcalığı elde edecekler." açıklaması yapıldı.

Türk Hava Yolları yolcuları kampanya kapsamında satın alacakları biletlerin tarihinde ücretsiz değişiklik yapma hakkına da sahip olacaklar, iptal ya da iade durumunda ise ücret sınıfı kuralları geçerli olacak.



Ercan Havalimanı ve Çin anakarası (Pekin, Şangay, Guangzhou ve Xi'an) varışlı/çıkışlı noktaların kampanya kapsamında olmadığı bildirildi.