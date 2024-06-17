THY'den yurt içi ucuz bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, direkt, ekonomi sınıfı uçuşlarda geçerli 849 liradan başlayan fiyatlarla kampanya başlattı.

Söz konusu açıklamada, "Kampanya 17 Haziran 2024 (dahil) – 19 Haziran 2024 (dahil) tarihlerinde düzenlenen ve seyahat tarihi 01 Kasım 2024 (dahil) – 15 Ocak 2025 (dahil) arasında olan biletler için geçerlidir" denildi.

Ayrıca kampanyanın 27 Aralık 2024 (dahil) – 02 Ocak 2025 (dahil) tarihlerinde gerçekleştirilecek seyahatleri kapsamadığı bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu kampanyaya Sabiha Gökçen, AJet ve Kıbrıs uçuşlarının dahil olmadığı bildirilirken, toplam 100 bin koltuğun indirimli satılacağı bildirildi.