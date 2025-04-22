THY'nin bazı Rize ve Trabzon seferleri iptal edildi
Trabzon ve Rize’de yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), bu kentlere yapacağı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
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THY'nin, Trabzon ve Rize meydanlarda yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 22 ve 23 Nisan tarihli bazı seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul - Trabzon / Trabzon - İstanbul: TK2834, TK2835, TK2536, TK2537, TK2540, TK2541, TK2816, TK2817, TK2820, TK2821, İstanbul - Rize / Rize - İstanbul: TK2542, TK2543, TK2546, TK2547, TK2536, TK2537 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.