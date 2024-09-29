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THY'nin Brüksel seferleri grev sebebiyle iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), Brüksel'de havalimanı görevlilerinin grevi nedeniyle, 30 Eylül ve 1 Ekim'deki bazı seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu

Haber Merkezi
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THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, planlanan şu uçuşlar karşılıklı iptal edildi:

"30 Eylül TK 1941 İstanbul-Brüksel, 1 Ekim'deki TK 1942 Brüksel-İstanbul, TK 1937 İstanbul-Brüksel, TK 1938 Brüksel-İstanbul, TK 1939 İstanbul-Brüksel, TK 1940 Brüksel-İstanbul, TK 1943 İstanbul-Brüksel, TK 1944 Brüksel-İstanbul"