THY'nin doluluk oranı yüzde 67,9'a geriledi

THY’nin Aralık 2019 döneminde 5,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 4,3 milyon olarak gerçekleşti.

KAP’a yapılan açıklamaya göre yolcu doluluk oranı Aralık 2021 döneminde yüzde 71,1 oldu.

Taşınan kargo-posta, Aralık 2019 döneminde 138.446 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 9,4'lük artışla 151.441 tona ulaştı.

Ocak - Aralık 2019 döneminde 74,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 44,8 milyon oldu. Yolcu doluluk oranı 2019 yılının aynı dönemine göre 13,8 puanlık azalma ile yüzde 67,9 oldu.

Toplam arz edilen koltuk Ocak – Aralık 2019 döneminde 187,7 milyar iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 31,9 azalarak 127,8 milyar olarak gerçekleşti.

2021 Aralık ayı sonunda filodaki uçak sayısı 370 oldu.