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THY'nin Fergana ve Ürgenç seferlerine onay

Özbekistan, Türk Hava Yolları'nın (THY) Ürgenç ve Fergana seferlerine onay verdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Özbekistan, Türk Hava Yolları'nın (THY) Ürgenç ve Fergana düzenleyeceği seferler onay verdi. Özbekistan Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bakanlık bünyesindeki Sivil Havacılık Kurumu'nun Türk Hava Yolları'na İstanbul bağlantılı Ürgenç ve Fergana uçuşları için izin verdiği bildirildi.

Açıklamada, Türk Hava Yollarının halihazırda Taşkent ve Semerkant seferleri düzenlediği anımsatıldı. Geçen ay Özbekistan’da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbek tarafıyla iki ülke arasında uçak seferlerinin artırılmasını da görüştüklerini aktarmıştı.