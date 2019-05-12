THY'nin İstanbul-Zonguldak seferleri başladı
İstanbul Havalimanı'ndan Zonguldak Havalimanı'na gelen ilk uçak, su takıyla karşılandı.
Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Zonguldak seferleri başladı.
Zonguldak Havalimanı'nda ILS cihazının takılması ve test sürüşlerinin yapılmasının ardından İstanbul Havalimanı'ndan kalkan "Edirnekapı" uçağı, 87 yolcusuyla Zonguldak Havalimanı'na indi.
TK 2732 sefer sayılı uçak, inişin ardından su takıyla ve alkışlarla karşılandı, yolculara karanfil takdim edildi.
Seferlerin başlaması dolayısıyla düzenlenen törene Vali Erdoğan Bektaş, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ile Hamdi Uçar, CHP Zonguldak milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın yanı sıra ilçe belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
İstanbul-Zonguldak seferlerinin salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirileceği bildirildi.