THY'nin kasımda yolcu sayısı yüzde 8,3 arttı: 6,5 milyona ulaştı

THY'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, dıştan dışa transfer yolcu sayısı kasım 2023 döneminde 2,2 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 4,3 artarak 2,3 milyon olarak gerçekleşti.

Yolcu doluluk oranı kasım 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 1,5 puan artarak yüzde 81,9 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 81,7 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı yüzde 83,5 oldu.

Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), kasım 2023 döneminde 18,2 milyar iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 10,7 artarak 20,2 milyar olarak belirlendi.

Taşınan Kargo-Posta, kasım 2023 döneminde 154,1 bin ton iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 7,9 artarak 166,2 bin ton olarak kaydedildi.

Ocak–kasım dönemi

THY'nin ocak–kasım 2023 döneminde 77,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 1,9 artarak 78,7 milyon olarak gerçekleşti.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı ocak – kasım 2023 döneminde 27,2 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 5,9 artarak 28,8 milyon oldu.

Yolcu doluluk oranı Ocak – Kasım 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 0,5 puan azalarak yüzde 82,3 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 81,9 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 86,5 olarak belirlendi.

Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), ocak – kasım 2023 döneminde 215,1 milyar iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 8,2 artarak 232,8 milyar olarak gerçekleşti.

Taşınan Kargo-Posta, ocak – kasım 2023 döneminde 1,5 milyon ton iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 22,1 artarak 1,8 milyon ton oldu.

2024 kasım ayı sonunda filodaki uçak sayısı 489 olarak belirlendi.