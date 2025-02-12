THY’nin Peru uçuşları ne zaman başlayacak?

Nassau, Bahamalar'da düzenlenen ve hava sektöründen 1.000'den fazla temsilcinin ve bölgedeki 85'ten fazla havayolunun katıldığı "Routes Americas 2025" sırasında açıklamalarda bulunan Burns, "Türk Hava Yolları'nın 2025'in ilk yarısı için Peru'ya girişinin onaylanması mümkün oldu." dedi.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, 2024 yılı sonlarında yaptığı değerlendirmede, Peru’nun başkenti Lima'nın değerlendirilen bir destinasyon olduğunu açıklamıştı.