THY'nin Urgenç ve Fergana seferleri mayısta başlıyor
Türk Hava Yolları (THY), mayıs ayında Özbekistan'ın Urgenç ve Fergana şehirlerine sefer başlatacağını duyurdu.
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Türk Hava Yolları'nın (THY), Özbekistan'ın Urgenç ve Fergana seferleri mayıs ayında başlıyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Köklerimize dönüyoruz. Özbekistan'ın Urgenç ve Fergana şehirlerine sefer başlatıyoruz. Mayıs ayı içinde seferler başlıyor. Lütfen web sitemizi ziyaret ediniz." ifadelerini kullandı.