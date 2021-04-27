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THY'nin Urgenç ve Fergana seferleri mayısta başlıyor

Türk Hava Yolları (THY), mayıs ayında Özbekistan'ın Urgenç ve Fergana şehirlerine sefer başlatacağını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türk Hava Yolları'nın (THY), Özbekistan'ın Urgenç ve Fergana seferleri mayıs ayında başlıyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Köklerimize dönüyoruz. Özbekistan'ın Urgenç ve Fergana şehirlerine sefer başlatıyoruz. Mayıs ayı içinde seferler başlıyor. Lütfen web sitemizi ziyaret ediniz." ifadelerini kullandı.

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