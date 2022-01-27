THY’nin yeni başkanı Ahmet Bolat oldu
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Bolat getirildi.
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Türk Hava Yolları’nda (THY) İlker Aycı’nın istifasının ardından boşalan yönetim kurulu başkanlığı koltuğuna hangi ismin geleceği kesinleşti.
Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar kapsamında, THY’de Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Ahmet Bolat getirildi.
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, THY’de yüzde 51 pay sahibi Varlık Fonu’nun önerisiyle THY’de bağımsız yönetim kurulu üyesi oldu.