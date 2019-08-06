THY'nin yeni ekip kıyafetleri tanıtıldı

Türk Hava Yolları (THY) kabin ekipleri, uzun menzilli rotalarda yeni üniformalarını kullanmaya başladı.

THY'nin 85. yılı nedeniyle tasarlattığı, farklı iklimlerdeki uzun menzilli uçuşlarda sıkı testlerden geçirilen, bayrak kırmızısı ve antrasit gri renklerindeki yeni kabin kıyafetleri, 25 bin personel için birebir ölçü alınarak kişiye özel dikildi.

İstanbul Havalimanı THY Kabin Terminali'nde düzenlenen etkinlikte, İtalyan tasarımcı Ettore Bilotta'nın hazırladığı kabin kıyafetleri tanıtıldı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı rakipsiz hizmet kalitelerinin en önemli unsurunu oluşturan kabin ekiplerinin şıklığı ve rahatlığının, sektörünün zirvesine yürüyen THY markası açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Aycı, Türk kültüründeki birçok unsurdan izler taşıyan yeni kabin kıyafetleri, ekiplerin zarafeti birleştiğinde, markalarının göklerdeki temsilinin çok daha etkileyici olacağına inandıklarını bildirdi.

THY'nin ABD'nin Los Angeles kentine gidecek tarifeli seferinin yapılacağı uçağa giden gazeteciler, kabin ekibinin yeni kıyafetlerini uçak içinde de görüntüledi.

Akış deseni hakim

THY'nin kabin, kokpit, yer hizmetleri personeli ve uçan şef üniformalarında İstanbul Boğazındaki ahenkli akıştan, geleneksel sanatlara kadar Türk kültüründeki birçok klasik detaydan esinlenilerek ortaya çıkarılan "flow (akış)" deseni yer alıyor.