THY'nin yolcu sayısı 2,4 milyona düştü

08 Ekim 2020

THY Eylül 2020 dönemine ait trafik verilerini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Buna göre şirketin Eylül 2019 döneminde 6,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 2,4 milyonda kaldı. Yolcu doluluk oranı ise yüzde 68,9 olarak gerçekleşti.

Taşınan kargo-posta, Eylül 2019 döneminde 134.801 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 11,4'lük azalışla 119.420 tona düştü. THY'nin açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

"Ocak-Eylül 2019 döneminde 56,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 21,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı 8,1 puanlık azalma ile yüzde 73,3 olarak gerçekleşmiştir.

Toplam arz edilen koltuk km (AKK), Ocak - Eylül 2019 döneminde 140,6 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 59,9 azalarak 56,4 milyar olarak gerçekleşmiştir.

Taşınan kargo-Posta, Ocak-Eylül 2019 döneminde 1.117.038 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 4,2'lik azalışla 1.070.359 ton olarak gerçekleşmiştir."

Şirketin ağustos ayında 357 olan filodaki uçak sayısı ise 2020 Eylül ayında 360'a çıktı.

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez: THY hissesi satma planımız yok