THY'nin yolcu sayısı ekimde 2,4 milyon oldu

11 Kasım 2020

THY tarafından KAP'a yapılan açıklamada, ekim 2019 döneminde 6,6 milyon olan toplam yolcu sayısının, 2020 yılının aynı döneminde 2,4 milyona gerilediği ve yolcu doluluk oranının ekimde yüzde 66,4 olduğu belirtildi.

Taşınan Kargo-Posta miktarı ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayında görülen 143 bin 864 tondan, yüzde 8,4'lük azalışla 131 bin 775 tona düştü.

THY'nin Ocak-Ekim 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları ise, 2019 yılının ilk 10 aylık döneminde görülen 63,1 milyon toplam yolcudan, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 63 azalışla 24 milyona yolcuya geriledi.

Yolcu doluluk oranı 2020 yılı ile bir önceki yılın ilk 10 aylık dönemi kıyaslandığında, 9,1 puanlık azalma ile yüzde 72,6'ya geriledi.

Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Ekim 2019 döneminde 157,3 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 60,2 azalarak 62,7 milyar oldu.

Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Ekim 2019 döneminde 1 milyon 260 bin 927 tondan, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 4,6'lık azalışla 1 milyon 202 bin 307 ton oldu.

Ekim ayı sonu itibarıyla THY'nin filosundaki uçak sayısı 365 olarak açıkladı.