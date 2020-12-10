THY'nin yolcu sayısı kasımda 2 milyon oldu

Türk Hava Yolları'nın(THY) Kasım 2019 döneminde 5,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 2 milyon olarak gerçekleşti.

THY, Kasım 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçlarını KAP'a açıkladı. Açıklamada şu bilgiler verildi:



"Yolcu doluluk oranı Kasım 2020 döneminde %62,2 olarak gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Kasım 2019 döneminde 145.007 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %8,5'lik azalışla 132.667 tona düşmüştür. Ortaklığımızın Ocak-Kasım 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:



Ocak-Kasım 2019 döneminde 68,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 26,1 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı 10 puanlık azalma ile %71,7 olarak gerçekleşmiştir.



Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Kasım 2019 döneminde 172,3 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde %60,1 azalarak 68,7 milyar olarak gerçekleşmiştir.



Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Kasım 2019 döneminde 1.405.908 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %4,9'luk azalışla 1.336.685 ton olarak gerçekleşmiştir. 2020 Kasım ayı sonunda filodaki uçak sayısı 364 olmuştur."