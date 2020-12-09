Thyssenkrupp Asansör’ün yeni CEO’su Artuğ Özeren oldu

Thyssenkrupp Elevator, satış işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte organizasyon yapısında da üst düzey görev değişimine gitti.

Uluslararası yatırım şirketleri Advent ve Cinven’in firmanın satışını tamamlamasının ardından Artuğ Özeren thyssenkrupp Asansör’ün yeni CEO’su olarak atandı. Özeren, thyssenkrupp Asansör’ün yeni döneminde şirketin büyümesi ve geliştirilmesinden sorumlu olacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Özeren, Leeds Üniversitesi’nde Satış ve Pazarlama alanında MBA yaptı. Çalışma hayatına 1995 yılında tıp sektöründe mühendis olarak başlayan Özeren, 1998 ila 2004 yılları arasında Sabancı Holding bünyesindeki Brisa’da Pazarlama Uzmanı olarak çalıştı.

2004 ila 2007 yılları arasında Legrand’da Marka Müdürü olarak inşaat sektörüne adım atan Özeren, 2008 ila 2010 yılları arasında inşaat malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren Schiedel Chimney Systems’da Genel Müdür görevini üstlendi.

2010 yılından bu yana Roto Frank’ta Genel Müdür olarak Yakın Doğu Bölgesi’nde yönetici rolleri de üstlenen Özeren, özellikle stratejik satış, büyüme ve değişim yönetimi konusundaki tecrübesiyle thyssenkrupp Asansör’ün yeni döneminde şirketin büyümesi ve geliştirilmesinden sorumlu olacak.