Thyssenkrupp çelik birimini Liberty Steel’e satmaktan vazgeçti

Alman Thyssenkrupp, Avrupa sektörünü güçlendirme çabalarındaki en son başarısızlık olan değer üzerindeki farklılıklar nedeniyle çelik bölümünü İngiliz Liberty Steel'e satma görüşmelerini sona erdirdi.

Liberty Steel, Thyssenkrupp'un çelik birimi için güçlendirilmiş bağlayıcı olmayan bir teklif sunmuştu. Satış iptali kararı, İsveçli SSAB'nin geçtiğimiz ay Hintli Tata Steel'in Hollanda operasyonlarını satın alma planlarından vazgeçmesi ardından geldi.

Thyssenkrupp Finans Direktörü Klaus Keysberg, "Liberty Steel'i bu süreçte ciddi bir ortak olarak gördüğümüz için bu adımdan pişmanlık duyuyoruz" dedi.