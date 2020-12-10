Thyssenkrupp Industrial Solutions’dan Türkiye’ye yeni yatırım

Kimyadan çimentoya, madencilikten çelik sanayisine kadar ikiyüz yılı aşkın deneyimiyle anahtar teslim projelere imzasını atan thyssenkrupp Industrial Solutions, Türkiye’de yeni İmalat ve Servis Merkezi yatırımını tamamladı. Firma, iş hacmi ve sektör talepleri doğrultusunda tesisin istihdamını 2021 yılında yüzde 50’den fazla artırmayı hedefliyor.

thyssenkrupp Industrial Solutions'dan yapılan açıklamaya göre, Ankara’da toplam 14 bin metrekarelik alanda çalışanlar için ofisler ve 4 imalat holü ile hizmete açılan tesis, firmanın küresel servis ağının genişletilmesine de yardımcı olacak. Yüksek nitelikli mühendis ve teknisyenlerden oluşan ekibiyle, küresel bilgi ve tecrübesini madencilik sektörüne sunacak olan tesis, yüksek kalite ve yenilikçi hizmetleriyle Türkiye’de sanayinin gelişmesine de imkan tanıyacak.

“Türkiye ihracatına ve ekonomisine katkı sağlamaya başladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen thyssenkrupp Industrial Solutions Türkiye Genel Müdürü Can Yapan, “Yeni İmalat ve Servis Merkezimiz, müşterilerimizin tesislerinin ve makinelerinin tüm kullanım ömrü boyunca artan hizmet talebini daha iyi ve daha hızlı karşılamamızı sağlayacak. Ayrıca yatırımımız ile Onbirinci Kalkınma Planı (2019-2023) kapsamında, Türkiye’nin madencilik sektörünün yarattığı katma değeri artırmak için madencilik makine ve ekipmanların yerli üretim ve hizmetine öncelik verme hedefine katkıda bulunacağız. İlk siparişimizi ekim ayında üreterek, Türkiye ihracatına ve ekonomisine katkı sağlamaya başladık." dedi.

Sahip oldukları üretim portföyüne ilişkin bilgi veren Yapan, “Tesisimizde her türlü çelik yapı, makine, makine parçaları aynı zamanda yedek ve aşınma parçalarının imalatını gerçekleştirebiliyoruz. Ayrıca thyssenkrupp ve diğer üreticilerin çeşitli ekipmanlar için, yedek ve aşınma parça yönetimi ve tedariki, mekanik kontrol ve teknik denetim gibi saha hizmetleri, modernizasyon ve dijitalleştirme ile ekipman arızası durumunda acil durum yardımı servis hizmetlerimiz bulunuyor." şeklinde konuştu.

Drone incelemeleri, 3D tesis taraması gibi teknolojik çözümler sunuyor

Fabrika Müdürü Serhan Usman ise, "Bölgede kurulu birçok madencilik ekipmanı ve tesisi ile güçlü bir altyapıya sahibiz. Yeni tesisimizle müşterilerimize mümkün olan en iyi hizmeti sunacağız. Bakım yardım sistemimiz ve performans-kalite takibi gibi hizmetlerimiz, tesis operasyonunun planlanmasını ve performans hakkında öngörüyü kolaylaştıracağız. Drone incelemeleri, 3D tesis taraması, Artırılmış Gerçeklik ile uzaktan denetimler, uzaktan proses takibi gibi dijital hizmet portföyümüz arasında yer alıyor.” ifaderlerini kullandı.

"Ortadoğu ve Afrika’daki güçlü yapımızı daha da güçlendirecek"

Ankara'daki yeni İmalat ve Servis Merkezi’nin thyssenkrupp’un Türkiye ile olan 150 yılı aşkın bağını daha da güçlendireceğini vurgulayan thyssenkrupp Industrial Solutions Ortadoğu ve Afrika CEO’su Philipp Nellessen de, "Türkiye’deki yeni yatırımımız küresel üretim ağımızın önemli bir parçası olacak. Tesis aynı zamanda, Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki halihazırda güçlü olan yapımıza da ciddi katkı sağlayacak. Tesis bölgedeki müşterilerimize üst düzey hizmet sunmamızı sağlayacak.” diye konuştu.