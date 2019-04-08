THY’yi yeni havalimanına Arkas Lojistik taşıdı

08 Nisan 2019

Arkas Lojistik’in yaklaşık 500 özmal aracı ve güvendiği tedarikçileri bulunduğunu söyleyen Arkas Lojistik Genel Müdürü Onur Göçmez, “Bu, bizim yer hizmetlerindeki gücümüz ve farklı çözümlerimizi öne çıkardı. Bunun devamında da biz bu operasyonel çözümlerin üzerine, sadece bu işe özgü yazılım kurguladık” dedi.

Taşımayı büyük oranda 5-6 Nisan tarihlerinde 45 saatte gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Göçmez, “44 ton ağırlığındaki uçak çekme aparatlarından çok hassas aletlere kadar, 10 bin parçadan fazla olan 5 binden fazla TIR’lık yükü eksiksiz, hatasız ve hızlı şekilde İstanbul Havalimanı’na ulaştırdık. Operasyon süresince bin 800’den fazla çalışanımız görev yapacak” dedi. Projenin büyüklüğünü örneklerle anlatan Göçmez, “5 bin TIR peş peşe eklendiğinde yaklaşık 80 kilometrelik bir uzunluğa ulaşıyor. Araçlarımızın kat ettiği toplam mesafe 400 bin kilometrey, buldu. Bu, dünyanın çevresinde 10 tur atmaya eşdeğer. Taşınan ekipmanlar 33 futbol sahası büyüklüğünde alan kaplıyor” diye konuştu.

Öte yandan kontrol merkezlerinin online takip edildiğini anlatan Onur Göçmez, “Kurulan sekiz tane istasyon var. A ve B noktasındaki o güzergahlara acil ekip araçları koyduk. Bu online sistemden muhtemel sorunlara müdahale etmesi amacıyla ekipmanlarımız ve personelimiz hazır bekledi” dedi.

“Globalde önemli ticaret merkezlerinde ortaklarımızla faaliyet gösteriyoruz”

Arkas Lojistik olarak, kara, deniz, hava ve demiryolu kombine taşımaları ile açık yük ve proje taşımaları yaptıklarını, forwarding ve depo hizmetleri sunduklarını söyleyen Onur Göçmez, “Türkiye’de İzmir, İstanbul, Bursa, Mersin, Ankara, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Samsun, Trabzon, iskenderun’ daki ofislerimizde bin 300 çalışanımız ile hizmet veriyoruz. Yurtdışında ise Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Kazakistan, Azerbaycan, Çin ve Yunanistan’da bulunan ofislerimizin yanı sıra dünyanın diğer önemli ticaret merkezlerinde de ortaklarımız ile faaliyet gösteriyoruz” diye konuştu.

Arkas’ı sektörde öne çıkartan birçok unsur bulunduğunu anlatan Göçmez, “Türk Hava Yolları’nı İstanbul Havalimanı’na taşıma projemiz farklılığımızı daha somut şekilde ortaya koymak için önemli bir örnek. ‘Lojistiğin Arkas’ındaki Güç’ sloganımızı destekleyen bir proje. Hız ve güvenliğin önde olduğu bu taşımada proje için oluşturulan özel takip sistemleri, trafik kontrol odaları, araç sürücü takip sistemleri, online yük hareketleri, barkodlama sistemleri, bu taşımaya için kullanılan özel ekipmanlar ve özel proje eğitimleri ile taşımayı 45 saatte yaptık. İşimiz sadece yükün A noktasından B noktasına taşınması değil, lojistik mühendisliği. Önce bu taşımayı matematik üzerinde yaptık. Çünkü sınırlı bir zamanda dünyanın en büyük göçü olarak ifade edilen taşımayı gerçekleştirmemiz gerekiyordu” dedi.

“TANAP’ta en büyük taşıyıcı konumundayız”

Arkas’ı farklılaştıran konulardan birinin de farklı sektörlere yönelik uzmanlığı olduğunu ifade eden Göçmez, “Boru taşımalarında uzmanlığımızı gösteren TANAP gibi önemli referans projelerimiz var. Bu projelerde en büyüktaşıyıcı konumundayız. TANAP projesi için borularını taşıdığımız Tosçelik tarafından iş güvenliği, hız ve güvenli taşıma konusunda Türkiye’deki başarımızın referansıyla, yurtdışı taşıması için de biz tercih edildik. Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Slovakya‘yı kapsayan BRUA adındaki projenin de taşıyıcısı olduk. Diğer yandan sektörün odak konularından biri olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nın açılmasının ardından Türkiye’den çıkan ilk trenin organizasyonunu da Arkas Lojistik olarak biz üstlendik. Bugüne kadar Türkiye’den Bağımsız Devletler Topluluğu’na taşıdığımız yük 50 bin tona ulaştı. Sefer sıklığı şu anda haftada bir, ancak ikiye çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.