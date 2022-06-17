Tıbbi cihaz şirketine rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, Align Tech Turkey Tıbbi Cihazlar hakkında soruşturma başlattı. Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Align Tech Turkey Tıbbi Cihazlar Ltd. Şti'nin haksız ile yıkıcı fiyatlama yapmak suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığı ve Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6'ncı maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmayı karara bağladı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ile yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Duyuruda, söz konusu kararın bilgilendirme içerikli olduğu ve hakkında soruşturma açılan şirketin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği, ilgili Kanun kapsamında ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldığı veya kalacağı şeklinde yorumlanamayacağı belirtildi.