Tıbbi malzeme lojistik şirketlerine rekabet cezası

ANKARA (DÜNYA)

Rekabet Kurulu, ilaç ve tıbbi malzemelerin lojistik hizmetlerinde faaliyet gösteren Biopharma Logistics, Transorient Uluslararası Taşımacılık ve Tunaset Biofarma Lojistik şirketlerine yönelik soruşturmasını tamamladı.

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, Kurul’un rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar, hakim durumun kötüye kullanılması kapsamında, Transorient Uluslararası Taşımacılık’a 2 milyon 918 bin TL, Tunaset Biofarma Lojistik’e 242 bin 136 TL idari para cezası verdi.

Biopharma Logistics Uluslararası Taşımacılık’ın aktif işbirliği başvurusu ise kabul edilerek, idari para cezası uygulanmadı. Rekabet Kurumu açıklamasında, Kurul’un kararı oyçokluğu ile aldığı belirtildi. Şirketlerin, 60 gün içinde yargıya başvurma hakkı bulunuyor.