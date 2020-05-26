“Tıbbi malzemede Çin’i ikame edebiliriz”

26 Mayıs 2020

Dünyanın dengelerini alt üst eden Covid-19 salgını, hemen her ülkeyi Çin’e alternatif arayışına itti. Türkiye, özellikle koruyucu tıbbi malzeme tedariği konusunda küresel oyuncu olma yönünde ciddi adımlar atıyor. Yüzde 100 Türk sermayeli Dentac, ABD ve Kanada dahil 11 ülkeye maske, siperlik ve tulum ihracatına başladı.

Tekstil ülkesiyiz, krizi fırsata çevirmeliyiz

Türkiye’nin maske, siperlik, tulum ve cerrahi önlük gibi koruyucu ürünler konusunda hem kendine yetecek, hem de ihracat yapabilecek kapasitede olduğunu ifade eden Aydın şöyle konuştu: “ Dentac bugün ABD, Kanada, İsrail, Almanya, İtalya, İspanya, Yunanistan, Bulgaristan, Kuveyt, Portekiz ve Arnavutluk’a maske ve siperlik ihracatı yapıyor. Bunun yanında ülkemizin en büyük market zincirlerinde de ürünlerimiz son kullanıcıya ulaşıyor. Ülkemizde ve dünyada ‘yeni normal’ diyeceğimiz bir tedavi süreci ve yaşam tarzı ile karşılaşacağız. Bu yeni normal de tıbbi malzemelerin tüketim alışkanlıklarında değişikliğe sebep olacak. Bazı tıbbi ürünlerin kullanım miktarları artacak. Ülkeler tedarik süreçlerini gözden geçirecek ve Çin’den uzaklaşacaklar. Ülke olarak bu fırsatı kısa vadeli değil, uzun ve sürdürülebilir bir strateji ile değerlendirmeliyiz.”

Yeni hedef pazarlar belirlendi

Ömer Aydın, Dentac’ın koruyucu tıbbi malzeme özelindeki yeni hedef ihracat pazarlarını sıraladı: “Mart ayı ile başta siperlik olmak üzere kişisel koruyucu ürün portföyümüzün ihracatına başladık. Mevcutta 11 ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatın yanı sıra yeni hedef pazarlarımızı İngiltere, Belçika, Hollanda, Suudi Arabistan, Dubai, Katar, Fransa, Polonya, Romanya, Macaristan, Ukrayna, Rusya, Avusturya, Çekya, Mısır, Libya, Cezayir ve Fas olarak belirledik. Şu anda toplam ciromuzda yüzde 10 paya sahip olan döviz cinsinden gelirlerimizi 2020 sonunda yüzde 40’a çıkarmayı hedefliyoruz.

Türkiye dünyanın parlayan yıldızı olacak

Tıbbi malzemede dünyada kuralların yeniden yazılacağı belirten Dentac Tedarik Zinciri Direktörü, “Türkiye büyük bir şansa sahip. Dünya’nın sağlık alanında önde gelen ülkelerinden olduğumuzu geçtiğimiz aylarda kanıtladık. Tıbbi cihaz endüstrisi bu süreçte ürerim çarklarını ihtiyaçlar doğrultusunda revize ederek seferberlik ilan etti. Türkiye salgın sonrası yeni dönem için tıbbi cihaz endüstrisi açısından dünyanın parlayan yıldızı olacak” şeklinde konuştu.