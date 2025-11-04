Ticaret bariyerine karşı ABD’de üretici olacak

Nurdoğan A. ERGÜN

nurdogan.arslan@dunya.com

Kibar Holding çatısı al­tında faaliyet gösteren Assan Alüminyum’un Genel Müdürü Göksal Güngör, alüminyum sektörünün hem küresel hem de yerel zorluklar­la mücadele ettiğini belirterek, global talep düşüklüğü ve işçi­lik maliyetleri nedeniyle sek­törde işlerin çok iyi gitmediği­ni söyledi. 2026’nın ikinci yarı­sına kadar talep anlamında bir düzelme beklemediklerini ifa­de eden Güngör, son iki yılda ta­mamlanan yatırımların ardın­dan önceliklerinin kapasite do­luluğunu artırmak olduğunu, ancak emtia piyasalarındaki gelişmelerin ve global talep dü­şüklüğünün bu süreci zorlaştır­dığını kaydetti. Şirketin cirosu­nun yüzde 75’ini ihracatın oluş­turduğunu ve bunun da yüzde 80’inin Avrupa ve ABD pazar­larına yapıldığını belirten Gün­gör, ticaret savaşları ve sınırda karbon düzenlemesinin reka­betçiliği tehdit eden iki ana fak­tör olduğuna dikkat çekti.

Satın almada öncelik ABD pazarı

ABD’nin son olarak ek vergi uygulaması kapsamında yüz­de 50’ye varan ilave vergileri­nin ve Avrupa’nın artan koru­macılık önlemlerinin ihracat akışını ciddi oranda kısıtladı­ğına işaret eden Güngör, As­san Alüminyum olarak ABD pazarındaki faaliyetlerini an­lattı. Global rekabetçiliği sür­dürmek amacıyla stratejik ya­tırım hedeflerini de paylaşan Güngör, ABD pazarında kuru­lan Kibar Amerika şirketi ara­cılığıyla bu pazara giriş yap­tıklarını hatırlattı. Güngör, or­ta vadede hedeflerinin, satın alma veya yeni tesis kurma yo­luyla ABD’de üretim faaliyeti­ne geçmek olduğunu belirtti. Yassı alüminyumda Türkiye pazarının yüzde 50’sine sahip olduklarını ve Türkiye’de ilave satın alma düşünmediklerini ifade eden Güngör, küresel ya­yılım hedefini yineledi. Gün­gör, “Global oyuncu olmanın tek eksiği, rekabet ettiğimiz bölgelerde yerel iz bırakmak. Bunun için 2019 yılında Ki­bar Amerika’yı kurduk. Ama­cımız, pazarı anladıktan sonra ABD’de satın alma, devralma veya yeni tesis kurma yoluy­la üretim faaliyetine geçmek­ti. Şu anda da şirket bu konu­da çalışmalarını sürdürüyor ve bu tür fırsatlara açığız” diye konuştu. Güngör, Avrupa’da da satın alma yapabilecekleri­ni, ancak önceliklerinin şu an­da Amerika olduğunu belirtti.

“Kapasite doldurma hedefimiz var”

Yassı alüminyum sektöründe Assan’ın global bir oyuncu ol­duğunu söyleyen Göksal Gün­gör, yaklaşık 1.5 milyar dolarlık cirosu ve Avrupa’nın en büyük 5 tesisinden biri olma gücüne rağmen, alüminyum ekosiste­minde yaşanan talep düşüklü­ğü ve yapısal maliyet artışları nedeniyle kısa vadede işlerin iyi olmadığını belirtti. Odakla­rının risk yönetimi ve yeşil dö­nüşümde olduğunu kaydeden Güngör, yaklaşık iki sene önce tamamladıkları 120 milyon do­larlık yatırımın ardından tüm gündemlerinin kapasite dolu­luk oranlarını hızlıca artırmak olduğunu söyledi. Ancak, küre­sel piyasalarda yaşanan geliş­melere dikkat çekerek, şunları kaydetti: “Alüminyum ekosis­teminde şu anda ciddi bir talep düşüklüğü var. Dünya genelin­de emtia piyasaları iç açıcı de­ğil, fiyat beklentileri de öyle değil. Senenin son çeyreği ve 2026’nın ilk yarısında mevcut durumdan daha iyi bir senar­yo beklemiyoruz. Alüminyum, otomotiv, beyaz eşya ve ağır sa­nayi gibi gelişmiş sektörlerde kullanıldığı için, gelir ve tüke­tim eğilimlerinin düşmesi bizi doğrudan etkiliyor.”

“2026 ikinci yarıdan önce düzelme beklemiyoruz”

Türk sanayici ve ihracatçısı­nın mevcut konjonktürde yaşa­dığı sıkıntılara da değinen Gök­sal Güngör, ihracatçı firmaların yaşadığı en büyük yerel sorunu artan işçilik maliyetleri olarak gösterdi. Güngör, son 36 ayda dolar bazında işçilik maliyetle­rinin üç kat arttığını ancak fi­yatların global talep düşüklüğü nedeniyle sürekli baskı altın­da olduğunu söyledi. Güngör, “Geliriniz dolar ya da euro ama TL gideriniz sürekli artıyor, hem de böyle katlanarak artı­yor. İşveren de işçi de memnun değil ve sorun büyük. Bu, sa­dece bizim sektörümüzün de­ğil, Türkiye’deki birçok sektö­rün yapısal meselesi” yorumu­nu yaptı. Düzelme sinyallerinin 2026’nın ikinci yarısından ön­ce gelmesini beklemedikleri­ni aktaran Güngör, kısa vadede risk yönetiminin kritik önem taşıdığının altını çizdi.

Sektör için SKDM 2026’da başlıyor

En önemli ikinci gündemlerinin Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM) ile başlayan Yeşil Dönüşüm Eylem Planı olduğunu vurgulayan Göksal Güngör, alüminyumun pilot sektör olması nedeniyle, geriye dönüştürülmüş malzeme kullanımı ve yenilenebilir enerjiye odaklandıklarını ifade etti. Güngör, “Bu değişimleri iyi yönetemediğimiz zaman yapısal hasar alırız. SKDM, 2026’da devreye giriyor ve bizim rekabetçiliğimizi düşürmemesi lazım. Bütün mücadelemiz bu” dedi. Assan Alüminyum’un bu süreçteki önemli bir avantajına da değinen Güngör, “Kendi geri dönüşüm tesisimiz var. Kendi hurdalarımızı ‘loop’ sistemi ile tekrar aldığımız için, Avrupa’nın olası hurda ihracatını engelleme düzenlemesinden, diğer firmalar kadar etkilenmeyeceğiz. Biz kendi kendine yetebilen, entegre bir tesisiz” dedi. Artan yeşil talepten dolayı hurdaya olan ilgisini artıran AB, hurdanın AB sınırlarından çıkmasını engellemek için düzenlemeler yapmayı düşünüyor. Bu durum Türkiye’nin hurda tedarikini riske atıyor.

Alüminyum sektörünü neler bekliyor?

Göksal Güngör’ün tespitlerine göre, alüminyum sektöründe küresel ve yerel görünüm şöyle;

* Talep düşüklüğü: Alü­minyum ekosisteminde ciddi bir talep düşüklüğü yaşanıyor

* Pazarda beklenti: Savunma sanayi yatırımlarının artması alüminyumun spesifik bir alanına talep getirse de, genel (otomotiv, ambalaj, beyaz eşya) tüketim artmadıkça toplamda sektörde bir düzelme beklenmiyor

* Korumacılık eğilimi: Trump’ın gelmesiyle beraber ABD pazarında uygulanan yüzde 50’ye varan ek vergiler ihracatı zorlaştırıyor.

* Avrupa’nın tepkisi: ABD’nin etkisiyle Avrupa’nın da korumacılık önlemleri devreye girdi, bu durum Türk üreticileri için önemli değişimler yaratıyor.

* SKDM pilot sektörü: Alüminyum sektörü, çimento ve kimya ile birlikte Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması’nın (SKDM) pilot sektörü ve 2026’da uygulama başlıyor

* Artan işçilik maliyetleri: Türkiye’de son 36 ayda dolar bazında TL işçilik maliyetleri üç kat arttı.

* Gelir-gider dengesi: İhracatçı firmaların gelirleri dolar/euro bazında olduğu için TL karşısındaki değeri reel olarak artmazken, TL giderleri sürekli artıyor.