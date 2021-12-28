Ticaret dünyasında oyunlaştırma dönemi

Finans ekosistemi dönüşüyor. Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz oyunlaştırma (gamification) kavramı, ticaret dünyasında da yeni bir döneme kapı aralıyor. Deneyimli yatırımcılarının aksine, birikmiş tasarrufunu değerlendirmek isteyip yine de yatırım yapmaktan kuşku duyan adaylar, finans dünyasının yeni modası olan turnuvalar gibi oyunlaştırma tekniklerine giderek daha fazla rağbet ediyor. Kullanıcı aktivitesini veya davranışlarını ödül, liderlik tablosu, geri bildirim ve hikayeleştirmeler aracılığıyla motivasyon unsurlarına dönüştüren turnuvalar ise ticaret dünyasının dinamiklerini adaylar için yalnız ek gelir sağlayan bir araç değil, aynı zamanda eğlenceli bir ortama dönüştürüyor. Online ticaret platformları da geleneksel ticaret seçeneklerini bu tarz yarışma ve turnuvalarla çeşitlendirerek kullanıcıların finansal okuryazarlıklarına yardımcı oluyor.

Oyunlaştırma (gamification) nedir?

Birçok kişi oyunlaştırma kavramını işitince gerçek bir oyunun var olduğunu düşünüyor. Fakat oyunlaştırma stratejilerinin aslı iş dünyası dinamiklerinin katılımcılar için birer rekabet unsuruna dönüştürülmesine karşılık geliyor. Oyunlaştırma tekniğiyle farklı sektörlerden bir araya gelen birçok katılımcı; ödül, rozet, derece gibi unsurlara ulaşmak için düzenlenen etkinliklerde katılımcı olarak yer alıyor. Katılımcılar bu sayede günlük yaşamda gerçekleştirdikleri birçok eylemin stres yükünü azaltırken, iş dünyasının dinamiklerini de keyif verici bir aktivite haline getiriyor. Peki oyunlaştırma yöntemi en çok hangi sektörlerde kullanılıyor?

Yatırım ekosisteminde oyunlaştırma uygulamaları yaygınlaşıyor

Oyunlaştırma tekniği son 10 yılda iş dünyasında oldukça yaygınlaştı. Var olan uygulamaları eğlenceli bir aktivite haline getiren teknik, son dönemde yatırım dünyasını da şekillendiriyor. Özellikle dijitalleşmenin hız kazanmasından sonra Binomo gibi online ticaret platformlarına talep artıyor. Özellikle online ticaret platformlarında (online trading platforms) sıklıkla kullanılan oyunlaştırma tekniği, ek gelir elde etmek isteyen trader’lar için yeni bir fırsat yaratıyor.

Online ticarete ilgi duyanlar yarışmacı oluyor

Yatırım yapmaya başlamadan önce, sahip olduğu bilgi birikimini sınamak isteyenler, yarışma ve turnuvalara rağbet ediyor. Ek gelir elde etmenin eğlenceli yolunu sunan bu tarz etkinlikler sıklıkla düzenleniyor. Online ticaret platformu Binomo’nun 13 Aralık’ta başlayan ve 21 Ocak’a kadar devam edecek olan World Trading Cup’21 etkinliğiyle yarışmacılar hem eğleniyor, hem de ek gelir elde etme fırsatı yakalıyor. Binomo ise turnuva aracılığıyla kullanıcılar için finansı öğretici bir deneyim alanına dönüştürürken, dünyanın dört bir yanından trader’ları da bir araya getiriyor.

Global trader’lar sanal turnuvalarda buluşuyor

Yeni yıla sayılı günler kala ek gelir etmek isteyen trader’lar World Trading Cup’21 turnuvasında küresel online ticaret ekosistemindeki kullanıcılarla buluşuyor. Varlık hareketlerine dair riskleri göz önünde bulundurarak bir sonraki adımı öngörmeye dayanan turnuvada, toplam 10 lig bulunuyor. Küresel lige çıkmak için önce kendi liglerinde yarışan yarışmacılardan finale yükselenler ise hem ülkelerini temsil etme hem de havuzda yer alan toplam değeri 1 milyon doları aşan 2 bin 600’den fazla ödüle ortak olma fırsatı da yakalıyor.

Her ligden 100 katılımcı ek gelir elde ediyor

Kullanıcıların ek gelir elde etmesine katkı sağlamak için düzenlenen Binomo World Trading Cup’21 etkinliği 2 bölümden oluşuyor. Yarışmacılar “50 Daily” ve “Sprints” isimli yarışma bölümlerinden herhangi birine ya da aynı anda ikisine birden katılabiliyor. 28 gün sürecek 50 Daily yarışmasında, her ligden 100 katılımcı ödül kazanarak ek gelir elde edebilirken, günün ilk 50 işlemi puanlanıyor. Birer haftalık 4 etap halinde sürecek Sprints bölümünde ise trader’lar kendi liglerinde 20 ödül kazanıyor.

Finale kalan yarışmacılar büyük ödül havuzunu paylaşıyor

World Trading Cup’21 turnuvası lig sonunda elde edilen ödüllerle sınırlı kalmıyor. Finale kalan 3 trader ise 2.600’den fazla ödüle ortak olurken, 100 bin dolarlık ödül havuzunu paylaşmak ve gerçek hesabınıza 50.000 dolar (son model BMW 3 serisi araç fiyatı) elde etmek için de globaldeki trader’larla mücadele edecek. Her ligde ilk 3’e giren kullanıcıların ödülleri Binomo hesaplarına yatırılacak. Turnuvada 4’üncü ve sonraki sıralarda kalanlar ise risksiz işlem hacmi elde edecek. Binomo düzenlediği turnuvalarla trader’lara finans dünyasının pratiklerinden eğlenceli bir sanal ortam yaratırken, platformu tanımak isteyen adaylara da ücretsiz demo hesabıyla keşfetme fırsatı sunuyor. Gerek işlem yapmadan önce gerekse işlem sürecinde yeterli bilgi düzeyine sahip olunması gerektiği anlayışını misyon edinen Binomo, online ticaret dünyasına merak duyan herkesi finansal okuryazarlık kazanabilecekleri video, podcast, blog gibi türlü materyallerle destekliyor.

Ticaret her zaman risk barındırır. Bunu göz önünde bulundurarak işlem yapmak en doğru seçenektir.

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