Ticaret politikaları ve durgun talep LG’nin kârını aşağı çekti

LG Electronics, 2024 yılı ikinci çeyrek için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 düşüşle 639,1 milyar won geçici faaliyet kârı açıkladı. Şirketin bu çeyrekteki toplam satışları ise 20,74 trilyon won olarak kaydedildi. Bu rakam, yıllık bazda yüzde 4’lük bir düşüşe işaret ediyor.

Şirketin açıkladığı sonuçlar, analistlerin 847 milyar won seviyesine kadar düşürdüğü revize tahminlerin bile altında kalarak hayal kırıklığı yarattı. Başlangıçta analist beklentisi 1 trilyon won seviyesindeydi.

LG, bu düşüşte tüketici duyarlılığındaki toparlanmanın gecikmesi, ABD’nin ticaret politikalarındaki değişiklikler, artan gümrük vergileri ve yoğunlaşan rekabetin etkili olduğunu belirtti.

Faaliyet kârlılığı açısından ev aletleri ve B2B sektörleri, özellikle otomotiv kontrol sistemleri ve HVAC (ısıtma, havalandırma, iklimlendirme) iş birimi pozitif katkı sağladı. Ancak medya ve eğlence bölümleri, durgun talep, agresif fiyat indirimleri ve yüksek pazarlama giderleri nedeniyle zayıf bir performans gösterdi.

Özellikle ev aletleri segmentinde, jeopolitik gerilimler ve ABD politikalarının getirdiği belirsizlikler tüketimi olumsuz etkiledi.

Gelecek döneme dair stratejilerini de paylaşan LG, OLED TV’ler ve webOS içerik platformu gibi premium ürünlerini öne çıkarmayı planlıyor. Ayrıca otomotiv elektroniği, HVAC çözümleri, abonelik tabanlı hizmetler, yazılım platformları ve doğrudan tüketiciye satış kanalı olan LGE.COM ile gelir çeşitliliğini artırmayı hedefliyor.