Ticareti finanse ediyoruz

Tam Finans Faktoring Genel Müdürü Hakan Karamanlı, istihdam ve üretimde en önemli rolü üstlenen KOBİ’lerin finansmana erişimde zorluk çektiğini ifade ederken, “KOBİ’ler istihdamın yüzde 73’ünü karşılıyor. Ancak ticari kredilerden aldığı pay ise yüzde 28” dedi.

Karamanlı düzenlediği basın toplantısında finansmana erişimin, KOBİ’lerin yüzde 92’sini oluşturan, 10 kişiden az çalışan sayısına sahip mikro KOBİ’lerde daha da zor olduğunu ifade ederek, “Tam Finans olarak, finansmana erişimi en zor kesim olan ama aynı zamanda en tabandaki ticaret, üretim ve istihdamı sırtlanmış mikro KOBİ’lere hizmet vermek için kurulduk” şeklinde konuştu. Yeni kurulmuş, sermayesi az olan, tarihçesi olmayan, finansmana erişimi olmayan firmalara hizmet verdiklerini söyleyen Karamanlı, kendileri için esas olanın ticaret olduğunu ve ticaretin finansmanını yaptıklarını vurguladı.

Sektörde liderliği aldıklarını dile getiren Karamanlı, şunları söyledi: “21 bin aktif müşterimiz ile sektörün yüzde 40’ına sahibiz. 26 ilde 39 şubede toplam 673 personelimiz ile tabanda geniş bir hizmet ağına ulaştık. Geliştirdiğimiz mobil uygulama ile uzaktan işlem yapabilen ilk faktroing firması olduk. Tüm işlemlerimizin yüzde 80’i uzaktan onaylı gerçekleşiyor.”

8.3 milyar liralık işlem hacmi hedefi

Sektörde liderliği aldıklarını dile getiren Karamanlı, şunları söyledi: “21 bin aktif müşterimiz ile sektörün yüzde 40’ına sahibiz. 26 ilde 39 şubede toplam 673 personelimiz ile tabanda geniş bir hizmet ağına ulaştık. Geliştirdiğimiz mobil uygulama ile uzaktan işlem yapabilen ilk faktroing firması olduk. Tüm işlemlerimizin yüzde 80’i uzaktan onaylı gerçekleşiyor.”

Karamanlı, bu yıl 10. kuruluş yıllarını kutladıklarını belirterek 10 yılda toplamda 730 bin 893 işlem gerçekleştirdiklerini söyledi. 122 bin 948 farklı müşteri ile çalıştıklarını ifade eden Karamanlı, “Toplamda 18 milyar TL ciroya ulaştık. 2021 yılını 5.5 milyar TL ile tamamladık. Yüzde 70’lik bir büyüme performansı gerçekleştirdik. 2021’i aktif 21 bin müşteri ve 36 bin 100 işlem ile tamamladık. 2022’de 8.3 milyar TL’lik işlem hacmi hedefliyoruz” dedi.

Yeni dönemde tarım alanına yoğunlaşacaklarını vurgulayan Karamanlı, şöyle konuştu: “Tarım sektöründe çiftçi ile çiftçinin hizmet aldığı alanlardaki ticaretin finanse edeceğiz. Mart ayında ekibimizi kurduk. Haziranda ilk işlemimizi yaptık. 2022 yılında tarımda 50 milyon TL’lik bir hacme ulaşmayı hedefliyoruz.”

Karamanlı, KOBİ’lerin ticaretini kolaylaştırmak için çalıştıklarını dile getirirken, “Ar-Ge merkezimizde geliştirdiğimiz risk skorlama altyapımız ile 3 dakikada KOBİ'mizin talebine yanıt verebiliyoruz. Süreçlerin yüzde 60'ına el değmeden tamamlanıyor" dedi.

Türkiye'de karşılıksız çek oranı düşük Türkiye'de karşılıksız çek oranı düşük

Tam Finans Faktoring Genel Müdürü Hakan Karamanlı Türkiye’de bir çek gerçeği olduğunu dile getirerek “Finansmana erişemeyen işletmeler kendilerini çek sistemi ile finanse ediyorlar. 2021 yılında 15,1 milyon adet çek kullanıldı. Toplam 1 trilyon 378 milyar TL’lik ticaret çek ile finanse edildi. 477 bin 213 tekil keşideci sayısına ulaşıldı. Çek sistemini aslında çok başarılı yürütüyoruz. Karşılıksız çek meselesi sanıldığı gibi bu sistem içerisinde büyük bir sorun teşkil etmiyor. 2021 yılında, 15,1 milyon çek içinde 152 bin 494 çek sadece karşılıksız çıktı. Sonradan ödenenleri çıktığınızda 122 bin 100 adet toplamda 11,5 milyar TL tutarında karşılıksız çek olduğunu görüyoruz. Bu da toplamda tutar ve adet bazında yüzde 1’e karşılık geliyor. Çok düşük bir rakam olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

Ar-Ge’si olan ilk banka dışı finans kurumu

Karamanlı, Ar-Ge merkezine sahip ilk banka dışı finans kuruluşu olduklarını dile getirerek şunları söyledi: “İşimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bir fintek olarak robot teknolojileri kullanıyoruz. TÜBİTAK tarafından sertifika alan Ar-Ge merkezimizle 7 yıldır kendi geliştirdiğimiz yapay zekaya dayalı risk skorlama altyapısını kullanıyoruz. Ayrıca Koç Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve MEF Üniversitesi ile farklı projelerde işbirlikleri yaptık. Bu sayede başvuların yüzde 60’ı el değmeden tamamlanıyor. Başvuru ile ilgili 3 dakikada karar alıyor, 30 dakika içinde de ödemeyi gerçekleştiriyoruz. Bu sayede yüzde 0,7 gibi finans sektörü içinde rekor düşük seviyede bir karşılıksız oranına ulaştık.”