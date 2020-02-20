Ticket Restaurant Edenred’in İK Direktörü Canan Soybakış oldu

20 Şubat 2020

Ticket Restaurant markası ile dünyadaki ilk yemek kartı sistemini kuran ve Türkiye'de yemek kuponu hizmetini sunan ilk uluslararası firma olan Edenred Türkiye’de üst düzey bir atama gerçekleştirildi. Edenred Türkiye’nin yeni İnsan Kaynakları Direktörü Canan Soybakış oldu. Yönetim, operasyon ve insan kaynakları alanında yirmi yılı aşkın deneyime sahip olan Soybakış, Edenred Türkiye bünyesinde tüm insan kaynakları süreçlerinden ve yönetiminden sorumlu olacak.

“Yönetim ve insan kaynakları alanlarında uluslararası deneyim”

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamlayan Canan Soybakış, iş yaşamına 1994 yılında Arçelik’te Lojistik Planlama Uzmanı olarak başladı. Ardından gıda, içecek ve endüstriyel pazarlar için plastik kapak üreten Bericap Kapak’ta Kilit Müşteri Yöneticisi olarak görev yapan Soybakış, sırasıyla önce Cyanamid’de sonrasında ise BASF Agro’da Tedarik Zinciri Müdürü olarak kariyerine devam etti. 2007 yılında Hilti İnşaat Malzemeleri AŞ’de Lojistik ve Teknik Servis Müdürlüğü yaparak, entegre tedarik zinciri ve teknik servis operasyonlarının geliştirilmesine; müşteriler ile tedarikçiler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine katkı sağladı. 2011-2017 yılları arasında Hilti İnşaat Malzemeleri AŞ’de İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini yürüten Soybakış; 2017 yılında Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Üniversite İş Ortağı ve Kültürel Gelişim Türkiye Ofisi Başkanlığı görevini üstlendi. Soybakış Edenred Türkiye’deki görevinden önce Hilti’nin Dubai merkezli Hilti Middle East Fze şirketinde Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Kültürel Gelişim ve Çalışan Bağlılığı Başkanı olarak görev yapıyordu.