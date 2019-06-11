Tiffany&Tomato, yarı fiyatına satıldı

11 Haziran 2019

Giyim sektöründe faaliyet gösteren Tiffany&Tomato Bakırköy 13. İcra Dairesi'nde satışa çıkarıldı. 11 Haziran 2019 tarihinde 3 milyon TL değerindeki markanın yarı fiyatına satışa çıkarılacağı duyurulmuştu.

Ünlü markanın icra dairesindeki satışı 5 dakika kadar sürdü. Satışa Tiffany&Tomato markasının sahibi borçlu Marka Tekstil Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile alacaklı Ayris Tekstil ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi vekili katıldı. Ayris Tekstil Firması, Marka Tekstil'den 1 milyon 363 bin 904 TL alacağına karşılık Tiffany&Tomato markasını 1 milyon 502 bin TL'ye satın aldı.

1990’lı yıllarda Sedat Onur tarafından kurulan ve Türkiye’de 400 mağazaya ulaşan marka, 1997 yılında 35 milyon dolar borçla iflas ederek, 1998’de ise Tiffany ve Tomato isimleri icradan ayrı ayrı satıldı. Tiffany ismini Modateks, Tomato adını da Juior Tekstil satın aldı. Tiffany ismi ise 2012’de Batik Örme’ye geçti. Batik Örme, Tiffany ismiyle mağazalar açarak markayı büyütme başarısı sergiledi.