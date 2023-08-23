TİKA’dan Gazze'deki Barolar Birliği'ne enerji desteği

TİKA tarafından İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde hayata geçirilen proje kapsamında, Filistin Barolar Birliği’nin Gazze’deki merkezine güneş enerjisi sistemi kuruldu.

Yıllardır abluka altında bulunan Gazze’de devam eden sosyoekonomik sıkıntıların yanı sıra günün yarısından fazla yaşanan elektrik kesintileri de hayatı olumsuz etkiliyor.

Yaklaşık 2500 üyesi bulunan ve her yıl yüzlerce genç avukata mesleki eğitimlerin verildiği Gazze'deki Barolar Birliği de yaşanan elektrik kesintilerinden olumsuz etkileniyor.

TİKA Filistin Koordinatörü Orhan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze’de yılın ortalama 330 gününün güneşli geçtiğine işaret ederek, projeye ilişkin şunları söyledi:

“Gazze’de bulunan Barolar Birliği hizmet binasına kurulan güneş enerjisi sistemi ile hem Birliğin elektrik kesintilerinden olumsuz etkilenmemesi hem de birlik için ciddi bir maddi külfet olan elektrik giderinden tasarruf edilmesi sağlandı.”

Filistin Barolar Birliği Başkan Vekili Safi Mahmud ed-Dahduh da, “TİKA’nın her zaman Filistin halkının yanında olduğunu ve ihtiyaç duyulan birçok alanda projeler gerçekleştirdiğini” vurguladı.

Dahduh, Gazze’de yaşanan günlük ortalama 16 saatlik elektrik kesintilerine çözüm olan proje için Türkiye’ye, Türk halkına ve TİKA’ya şükranlarını sundu.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.