TikTok gençlerin gizlilik düzeyini artırıyor

TikTok 13-15 yaş arası gençlerin gizliliğini artırdığını ve söz konusu yaş grubunun varsayılan gizlilik ayarlarının yabancıların paylaşımları göremeyeceği ve yorum yapamayacağı şekilde ayarlandığını, ayrıca diğer kullanıcılara tavsiye edilmeyeceklerini açıkladı.

TikTok’tan yapılan açıklamada, güncellemenin genç kullanıcılarının uygulamayı kullanma yöntemini değiştirmeyeceği ancak uygulamayı daha güvenli bir hale getireceği belirtildi.

TikTok gençlere yönelik gizlilik ayarlarını giderek artırırken, 2020 yılında ebeveynlerin, çocuklarının hesaplarına kimi kısıtlamalar getirmesine, daha sonra ise gizlilik ayarlarına müdahale edebilmelerine izin vermiş ve 16 yaşın altındaki kullanıcılarının mesajlaşma özelliklerini kaldırmıştı.

TikTok, önceki versiyonu olan Musical.ly uygulamasında ebevenylerin 13 yaş altı çocuklara onay vermesini sağlayamamış ve hakkındaki suçlamalar sebebiyle 2019 yılında 5,7 milyon dolar ödemişti.