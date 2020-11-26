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TikTok'a satış için verilen süre uzatıldı

Beyaz Saray, TikTok uygulamasının ABD operasyonlarını satması için Çin merkezli teknoloji şirketi ByteDance'ye verdiği süreyi 7 gün uzattı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD Yabancı Yatırım Komitesi, mahkeme kararları doğrultusunda Çin menşeli ByteDance şirketinin video paylaşım uygulaması TikTok'un ABD operasyonlarının satılması için nihai tarihi, 7 gün uzaltarak, 4 Aralık olarak belirledi.

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok uygulamasının ulusal güvenliği tehdit ettiğini iddia ederek, uygulamanın ABD operasonunun ABD menşeli firmalara satılması gerektiğini, aksi takdirde uygulamayı yasaklayacağını açıklamıştı.