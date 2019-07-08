TİM Başkanvekili Kıvanç’tan önemli işbirliği

08 Temmuz 2019

Kerim ÜLKER

Hindistan’ın en büyük özel sektör şirketi ve dünyanın da en önemli entegre polyester üreticisi Reliance Industries, Türkiye’de önemli bir anlaşmaya imza attı. Hintli dev, Türkiye’nin önde gelen tekstil şirketlerinden Kıvanç Tekstil ile işbirliği kararı aldı. Türk şirket Kıvanç Tekstil, Hintli devin çevre dostu kumaş markası Recron GreenGold’un Türkiye’deki üretim ve pazarlamasını üstlendi.

Anlaşmaya göre Kıvanç Tekstil, Hintli devin Recron GreenGold elyaflarının iplikçiler, iplik üreticileri ve Türkiye genelindeki tek distribütörlüğünü yapacak. Anlaşma, RIL ve Kıvanç'ın, gereksinimlerini Türkiye'den temin eden, markalara ve perakendecilere çevre dostu tekstil çözümleri sunmalarını sağlayacak.

70 yıl önce kuruldu

1950’li yılların başında Hacı Mustafa Kıvanç tarafından kurulan dokuma kumaş üreticisi Kıvanç Tekstil, Adana’da faaliyet gösteriyor. 267 bin metrekaresi açık, 105 bin metrekaresi kapalı Adana’daki tesiste pamuk, viskon, polyester, keten, tencel, modal ve yün elyaflarının zengin karışımlarıyla elyaf boyadan, düz boya ve dijital baskıya geniş bir üretim ağı bulunuyor. Şirketin yönetiminde yer alan Zeki Kıvanç Adana Sanayi Odası’nın başkanlık görevini yürütüyor. Kıvanç ayrıca TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve TİM Başkanvekilliği koltuğunda da oturuyor.

50 milyar dolarlık serveti var

Hindistan’ın en büyük şirketi olan Reliance Industries ise 90.1 milyar dolarlık ciroya sahip. Geçen yıl 9.3 milyar dolarlık kar elde eden Reliance, Fortune 500 listesinde ise dünyanın en büyük 148’inci firma. Şirket Forbes Global 2000 listesinde ise 71’inci sırada. 188 bin çalışanı bulunan şirketin sahibi ise ünlü milyarder Mukesh Ambani. 50 milyar dolarlık servetiyle Hindistan’ın birinci, dünyanın ise 19’uncu zengini olan Mukesh Ambani’nin dargın kardeşi Anil Ambani ise yaklaşık 2 milyar dolarlık bir servete sahip.